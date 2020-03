Meeke: tean täpselt, mis on Evansi edu saladus

«Minu teada sõlmis ta Toyotaga kaheaastase lepingu. Tal on nüüd piisavalt raha, et perekonnale leib lauale tuua ning ta saab keskenduda vaid sõitmisele. Tema jaoks muutus kogu maailm. Ta ei pea enam rallilt rallile elama,» ütles Meeke.

«Järgmisel hooajal võitlesin Sebastien Ogier’ga Montes ja Rootsis esikoha pärast (Montes Meeke katkestas, Rootsis sai kirja 23. koha – toim). Portugalis ja Soomes sain kirja võidu. Minu enesekindlus kasvas järk-järgult. See kõik oli tänu kindlale lepingule ja täpselt sama lugu on praegu Elfyniga,» ütles Meeke.

«Muidugi on ta Toyotaga hästi kohanenud ning tal on juba üksjagu kogemust, kuid korralik leping on see, mis on tema edu saladus,» jätkas Meeke.