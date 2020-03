ROKi presidendi sõnum sportlastele: pange täie auruga edasi, olümpia toimub!

Bach kutsub sportlasti üles positiivselt mõtlema ning pingutama. Endine vehkleja lubab üsna julgelt, et 2020. aasta Tokyo suveolümpia toimub vaatamata ulatuslikule koroonaviirusele.

«Endise olümpiasportlasena tean täpselt, mida tunnete. Te sooviksite segamatult treenida ja keskenduda suvisteks mängudeks, kuid paraku peate muretsema koroonaviiruse pärast. Mõistagi on see teema viimasel ajal ka ROKis üks tähtsamaid,» alustas Bach oma pöördumist.

«Pärast lugematuid kõnelusi Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), Tokyo mängude korralduskomitee, linna, Jaapani valitsuse ja paljude teiste ametnikega – eriti hiinlastega –, kinnitan, et ROK pühendub maksimaalselt. Eesmärk on olümpiaga alustada 24. juulil, nagu plaanis oli.»