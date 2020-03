Jari-Matti Latvalast kirjutatakse raamat

Kuidas raamat on täpselt üles ehitatud, pole praegu teada, kuid Smolander-Slotte sõnul on Latvala imeline inimene ning teos saab olema täis suurepäraseid lugusid.

34-aastane Latvala on MM-sarja kõige kogenum rallimees, olles osalenud tervelt 209 etapil. Ihaldatud tiitlit pole ta kunagi võitnud, küll on meie põhjanaaber tõusnud poodiumile 18 rallil ning kuulunud aastaid tippsõitjate sekka. Tänu rõõmsale tujule ja siirusele on ta väga menukas ka fännide seas.