Soome WRC-mees avaldas, mis saab Mehhikos määravaks

Lappi usub, et Mehhikos on WRC-tiimide vahed pisemad kui Rootsis, mille teed on väga kiired. «Tase peaks ühtlustuma. Teame, et Toyota on tänu heale aerodünaamikale näiteks tempokatel etappidel väga tugev. Siin pääseb aga maksvusele see, kes suudab oma mootorit hõreda õhuga paremini seadistada.»