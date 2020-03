Tänaku tiimikaaslane: olen kaua soovinud Otiga koos töötada, mul on temalt õppida

Sordo ja Tänak pole MM-tasemel veel ühes tiimis võistelnud, kuid veebruari viimasel nädalavahetusel tegi Hyundai duo kaasa Portugali meistrivõistluste avaetapil, et valmistuda homme algavaks Mehhiko MM-ralliks.

«Olen harjunud kokku puutuma väga tugevate sõitjatega ning olen soovinud pikalt Otiga koos töötada. Arvan, et mul on temalt õppida ning koos saame teha väga head tööd,» ütles Sordo.

Hispaanlane teeb tänavu kaasa karjääri 15. MM-hooajal ning ta tunneb rõõmu, et on nii palju aastaid osalenud rallimaailma kõrgeimal tasemel. Sordo on endiselt väga motiveeritud ning soovib Hyundaile tuua punkte.