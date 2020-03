PM Mehhikos ⟩ Tänak: Mehhiko ralli on väga spetsiifiline, kuid olud on võrreldavad eelmiste aastatega

«Ralli on võrreldes eelmise aastaga enamasti sarnane. Olud on suhteliselt okeid ja ei midagi erilist,» alustas Tänak intervjuud Eesti meediaga.

Mehhiko ralli sõidetakse väga erilistes oludes, sest võistlejatel tuleb kihutada enam kui 2000 meertit üle merepinna ja seda veel väga suures kuumuses. Nõnda ootab ees väga põnev nädalavahetus. Tänak sellest midagi väga hirm keerulist ei näinud.

«Vaevalt mõni ralli on teistest kuidagi keerulisem, sest igal võistlusel on oma eripära. Pigem on tegemist spetsiifilisemaga. Kui Argentinas peame mõnel katsel hapnikuvaesuse käes olema, siis siin on sellised olud kogu nädalavahetuse vältel,» selgitas Tänak.

Tänak tegi Hyundai roolis testisõite nii Hispaanias kui ka Portugalis. Iga kilomeeter on hetkel kullahinnaga ja võimalusi tuleb kasutada igal hetkel, sest meeskonnas oldud aeg on üsna väikene. «Portugalis õppisime palju ja saime targemaks. Seal tegutsesime üleüldisema eesmärgi nimel, et ei olnud otseselt testimine selleks võistluseks.»