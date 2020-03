Jürgen Klopp oli kaotuse järel sapine: olen väga halb kaotaja, aga see ei tundu õige

«Loomulikult lepime tulemusega, kuid see ei tundu õige. Mõistan, et olen väga halb kaotaja. Eriti sellistel juhtudel, kus poisid annavad endast kõik mängus, milles tuleb hakkama saada kahe- või neljarealise kaitseliiniga. Ma tean, et viimasel kahel aastal on meil Meistrite liigas ka õnnelikke momente olnud, kuid seekord läks otsustavatel hetkedel kõik meie kahjuks,» ütles Klopp, kes vedas Liverpooli tunamullu finaali ning mullu Meistrite liiga võitjaks.