Nimekiri ⟩ Haridusstipendiumi pälvis 29 tippsportlast

Kokku toetavad EOK ja HTM sel semestril tippsportlaste õpinguid 24 443 euroga. Toetatavaid sportlasi on seekord 20 spordialalt.

2020. aasta kevadsemestril pälvisid haridusstipendiumi:

Johanna Allik (iluuisutamine)

Meril Beilmann (laskesuusatamine)

Kaidi Elmik (kurling)

Kevin Grass (purjetamine)

Rasmus Haugasmägi (veemoto)

Greta Jaanson (sõudmine)

Mari-Liis Juul (pararattasport)

Mihkel Kalja (jalgrattasport)

Joosep Karlson (aerutamine)

Kristjan Koll (murdmaasuusatamine)

Toomas Kollo (murdmaasuusatamine)

Kristin Kuuba (sulgpall)

Mihkel Liivakant (karate)

Getter Marie Lemberg (kergejõustik)

Sander Maasing (jalgrattasport)

Aslanbeg Magomedkerimov (judo)

Robin Nool (kergejõustik)

Regina Oja (laskesuusatamine)

Ants Oscar Pertelson (judo)

Han Hendrik Piho (kahevõistlus)

Kätlin Piirimäe (kergejõustik)

Anna Pohlak (purjetamine)

Martin Remmelg (laskesuusatamine)

Helina Rüütel (sulgpall)

Anna Sokk (karate)

Lise Anette Vaher (mäesuusatamine)

Karolin Valdmaa (rühmvõimlemine)

Walter Herold Veedla (squash)

Reino Velleste (laskmine)

EOK projektijuhi Natalja Inno sõnul on EOK ning HTM-i 17 aasta pikkune koostöö tippsportlaste haridusstipendiumi projektiga olnud tõhus. «Läbi selle programmi on saanud hariduse omandamisel lisatuge sajad sportlased. Lisaks arvukatele korduvtaotlejatele on tänavu kuus uut stipendiaati, kes on leidnud tippspordi kõrval võimaluse enese arendamiseks,» ütles Inno.

Esimest korda pälvis EOK haridusstipendiumi Ameerika Ühendriikides Princetoni eliitülikoolis õpinguid alustanud noorte olümpiamängude pronksmedalist, sõudja Greta Jaanson. Tema sõnul on sportlastee kõrvalt hariduse omandamine tuleviku kindlustamiseks tähtis.

«Mõistlik on alustada ettevalmistusi eluks pärast sporti juba praegu. Stipendiumi pälvimise üle on mul hea meel, see aitab katta õppemaksu omaosalust. Samuti on hea meel tunda kodust toetust siin teiselpool ookeani,» ütles Jaanson.

Jaansonist 1000 miili kaugusel Memphise ülikoolis õpib teivashüppaja Robin Nool, kelle eriala on meditsiinifüüsika. Temagi teenis stipendiumi esimest korda. «Õpin eriala, mis mind tõeliselt huvitab, nii et kool ei ole minu jaoks kohustus. Treeningud on siiani läinud suurepäraselt, minu treener Kyle Ellis on imeline. Tema teadmised teivashüppest ja sporditeadusest on kadestusväärsed,» lausus Nool.

Noole sõnul peaksid ka parimad atleedid leidma endale mitmekülgseid huvisid. «Legendaarne korvpallistaar LeBron James ütleb, et ta on rohkemat kui sportlane. Spordikarjäär moodustab inimese keskmist eluiga arvestades vaid väikese osa elust. Mis oleks parem viis maailma avastada kui noorena kasutada koolisüsteemi võimalusi ja õppida midagi uut!»

Stipendiumi üle rõõmustas ka Tokyo suveolümpiamängudele pürgiv sulgpallur Kristin Kuuba, kes õpib Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas. Kuigi olümpiahooajal on võistluskalender tihe, on tal hea meel, et saab samaaegselt omandada ka kõrgharidust. «Õppimine on hea, vahel suisa vajalik, et mõtted trennide vahel korraks sulgpallist eemale saada. Haridustee jätkamine on minu jaoks oluline,» ütles Kuuba.

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja ametikoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud TalTech, Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Massaaži-ja Teraapiakool, Estonian Business School. Väljaspool Eestit Charles University, IMC Fachhoochshule Krems, London South Bank University, Princeton University, The Hague University of Applied Sciences, University of Alaska Anchorage, Uniwersytet Gdańsk, University of Memphis ja Western Kentucky University.

Kaks korda aastas väljaantavat EOK ja HTM-i haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.