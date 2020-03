Hokiportaal: jäähoki MM jäetakse ära

IIHFi asepresident Kalervo Kummola on varasemalt öelnud, et turniir jäetakse ära, kui seda ei õnnestu Šveitsis läbi viia. Varem mängiti ideega mängud Venemaale või Valgevenesse üle viia.

Eelmisel nädalal ütles Kummola intervjuus Ilta-Sanomatile, et otsuse tegemise tähtaeg on 20. aprill, aga The Hockey Newsi teatel on otsus tänaseks juba tehtud.