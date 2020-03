Vormel-1 hooaja esimene etapp jäetakse ära

Rahvusvaheline Autoliit (FIA) ja F1 on saanud kõvasti kriitikat, et püüdsid võistlust kõigest hoolimata läbi viia. Näiteks teatas valitsev maailmameister Lewis Hamilton tänasel pressikonverentsil, et ta on väga-väga üllatunud, et FIA plaanib etapi viia läbi ajal, kus olukord maailmas on tunduvalt halvenenud ning igal pool jäetakse võistlusi ära.