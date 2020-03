Roberts Štelmahers: me pidanuks võitmiseks tegema ideaalse mängu

«Mängisime päris tugeva, hästi treenitud tiimi vastu. Usun, et suurema osa ajast tegutsesime üsna soliidselt. Aga eksisime mõne reegli vastu ja meid karistati kiiresti ära,» sõnas Štelmahers kohtumise järel.

«Sellise tiimi alistamiseks tule teha ideaalne mäng. Meie täna sellega hakkama ei saanud. Mitmel puhul eksisime vabadelt kohtadelt, nõnda läkski meie elu raskeks. Krasnodaril on kvaliteetsed mängijad, nende vastu pole lihtne. Meil olid omad võimalused, aga me ei kasutanud neid.»

Matši tegi huvitavaks tõik, et koroonaviiruse tõttu ei lubatud publikut saali. Tühjade tribüünide ees mängimine rõõmu ei pakkunud.

«Sellist asja kohtab võib-olla ainult hooajaeelsetes mängudes. Kindlasti on see teistsugune kogemus. Me naudime oma fännide ees mängimist, nad annavad meile lisaenergiat. Võib-olla sellepärast täna kaotasimegi.»