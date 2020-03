Ametlik ⟩ Argentiina ralli jääb sel aastal ära

Kolmapäeval tuli ka teade, et nädal enne rallit toimuma pidanud Argentiina MotoGP ei toimu.

Mainekas ralliportaal Dirtfish rääkis Mehhiko ralli teenindusalas ka ühe anonüümse allikaga. «See on üsna paratamatu, et see otsus tehakse. Keegi ju ei tea, mis saab edasi,» rääkis anonüümne allikas.