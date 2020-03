Argentiina ralli lükatakse edasi või jääb sootuks ära

Dirtfishi teatel on Rahvusvaheline Autoliit (FIA) ja WRC promootor olnud korraldajatega ühenduses viimased kaks päeva, tulenevalt sellest, et Argentiina võib keelata koroonaviiruse tõttu spordiürituste korraldamise.

Dirtfish rääkis Mehhiko ralli teenindusalas ka ühe anonüümse allikaga. «See on üsna paratamatu, et see otsus tehakse. Keegi ju ei tea, mis saab edasi. Aga veel suurem küsimus on, mis saab pärast Argentiinat,» rääkis anonüümne allikas.