Ametlik ⟩ Argentina ralli lükati edasi, välistatud pole ka ärajäämine

Rahvusvaheline autoliit (FIA) ja WRC promootor olid olnud korraldajatega ühenduses viimased kaks päeva. WRC kodulehe andmetel on 23.-26. aprillini toimuma pidanud Argentina MM-etapp esialgu edasi lükatud.

«Mõistame, et Argentina võimude esimene eesmärk on piirata koroonaviiruse levikut riigis. Suure rahvahulgaga üritustel on risk väga suur,» sõnas WRC promootor Oliver Ciesla. «Väga kahju, et peame võistluse edasi lükkama, aga kõik osapooled teevad koostööd, et leida ralli pidamiseks uus aeg.»

Kolmapäeval tuli ka teade, et nädal enne rallit toimuma pidanud Argentiina MotoGP ei toimu.

Mainekas ralliportaal DirtFish rääkis Mehhiko ralli teenindusalas ka ühe anonüümse allikaga. «See on üsna paratamatu, et see otsus tehakse. Keegi ju ei tea, mis saab edasi,» rääkis anonüümne allikas.