VTB Ühisliiga peatas hooaja, «kaasa aitas» Eestis välja kuulutatud eriolukord

«Varem oli FIBA, kelle egiidi all peetakse VTB Ühisliigat, teatanud seoses koroonaviiruse pandeemiaga kõigi enda võistluste peatamisest 13. märtsist. Vaatamata asjaolule, et Ühisliigasse pole ametlikke dokumente saabunud, võttis Ühisliiga juhtkond pärast arutelusid klubidega, samuti Euroopa ja maailma spordis, eriti aga korvpallis valitsevat olukorda arvestades vastu otsuse ajutiselt peatada hooaeg 2019/20. Ühisliiga poole olid avaliku kirjaga pöördunud ka mängijad, kes olid mures sarjas osalejate tervise pärast. Ühisliiga ei saanud niisugust kirja jätta tähelepanuta.

Praegusel hetkel on Eestis, kes liigas esindatud, kuulutatud välja eriolukord seoses koroonaviiruse laialdase leviku ohuga. Lisaks sellele on paljudel mängijatel, võistkondade esindajatel ja Ühisliiga kohtunikel olnud palju kontakte klubidega Itaaliast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hispaaniast ja teistest riikidest, mis on seoses koroonaviiruse puhanguga ebasoodsas olukorras.