Oja jõudis taas punktidele, Herrmann võttis kindla võidu

MK-sarja üldliider Dorothea Wierer tegi täna kolm möödalasku ja lõpetas 19. kohal. See muutis üldseisu ülipõnevaks, sest Eckhoff kaotab itaallannale nüüd 36 punktiga. Kui kaks nõrgimat tulemust maha arvata, mida hooaja lõpus tehakse, on kahe parema vahe vaid 8 punkti.

Homme on kavas jälitussõidus, kuid võistluste toimumine on koroonaviiruse tõttu kahtluse all.