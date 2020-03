Eesti võrkpallihooaeg lõpetati, meister jääb välja selgitamata

«Meil on kahju, et sel kevadel jäävad täiskasvanute Eesti meistritiitlid ja Credit24 Meistriliiga võitja välja selgitamata, aga sportlaste ja võrkpallifännide tervis ja ohutus on meie jaoks esmatähtsad ja seetõttu polnud meil muud valikut kui teha selline otsus. Kuna nooremate vanusegruppide turniire on võimalik korraldada ka hiljem, siis jätab EVF hetkel noorte osas lõpliku otsuse tegemata ja tegutseme hiljem vastavalt lisanduvale informatsioonile ning valitsuse ja Terviseameti juhistele,» selgitas otsust võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe.