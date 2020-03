Tänaku endine kaardilugeja: rallisõitjale on tähtis vastupidavus, Schwarzeneggeri-sugust sõitjat ma ei tea

«Kindlasti ei ole nii, et istud autosse ja sõidad. Tänapäeva rallisportlased on ikka professionaalid ja õige toitumine ja treeningud on nende päeva osa. Autosportlased kuuluvad ka antidopingu süsteemi, mistõttu tuleb jälgida, mida süüa,» selgitas praegu Ken Tornile kaarti lugev mees.

Mehhiko rallil on suurimaks väljakutseks kuumus. «Eelmisel aastal oli Mehhikos kiiret sõitu 3 tundi ja 30 minutit. Tänapäeva ralliautos konditsioneeri pole. See kuumus, mis masinas on - sellega tuleb toime tulla. Temperatuur autos kerkib Mehhikos 40-60 kraadini,» hindas saatekülaline.

Kaardilugejate treening toimub peamiselt võistlustel ja kiiruskatseteks valmistudes. Spetsiaalset trenni kaardilugemise jaoks tavaliselt ei tehta. «Iga päev autos ongi treening. Aga mingi alge peab inimeses olemas olema. Kui lähed autosse ja hakkad kohe oksele, on raske selle asjaga tegeleda. Ka Martin Järveoja on kirjeldanud, et tal on olnud raskeid hetki. Aga tavaliselt on need olukorrad legendi kirjutamisel. Võistlustel on adrenaliin üleval, seal pole aega sellele mõelda, » selgitas aastaid rallikarussellis tiirelnud mees.