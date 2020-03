PM Mehhikos ⟩ Liidrikohal paiknev Ogier: üsna rasked olud, kuid olen õnnelik, kuidas hommik on kulgenud

Ogier on Mehhikos võidutsenud koguni viiel korral, kuid tänavu sõidab ta siin esimest korda Toyota roolis. Vanameister tunnistas, et õppimist on veel küllaga. «Esimene ralli kruusal on seni vähemalt olnud väga väljakutsuv ja iga katsega õpib midagi juurde. Seni olen ikkagi väga rahul,» lõpetas Ogier intervjuu.