Enamik Inglismaa klubisid on valmis Liverpooli meistriks tunnistama, aga mitte kõik

Inglismaa jalgpalliliit peatas eile liigamängud vähemalt 3. aprillini. Kui siis ka jätkata saab, on ikkagi suur küsimärk, kas kõiki mänge on võimalik kalendrisse ära mahutada. Ajalehe The Telegraph teatel on juba välja käidud näiteks plaane, mille kohaselt tõstetaks esiliiga kaks hetke paremat ülespoole ning tuleval hooajal kuuluks meistrisarja 22 meeskonda.