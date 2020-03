Jalgpalli üleminekuturu avanemise eel on õhus palju segadust

Kui palju koroonaviirus klubide üleminekustrateegiat mõjutab, selgub alles üleminekuakna avanedes. Vastuseta küsimusi on palju, kuid selge on, et suured ja jõukad klubisid mõjutab kriis vähem.

«Nendel mängijatel on raskem ka uut lepingut mõne teise klubiga teenida. Nad ei saa treenida ega mängida. Teine suur probleem on laenud. Kas klubid jätkavad palkade maksmist, kui hooaeg on peatatud? Kuidas nad saavad end tõestada, et teenida püsiv leping?» rääkis üks jalgpalliagent Independentile.