PM Mehhikos ⟩ Tänak esikohast ei mõtle: Ogier pole nii rumal

«Tänane hommik oli meie jaoks võrdlemini puhas. Surusin eile rohkem, kuid täna sõitsin kindla peale, et enesekindlust ammutada,» sõnas saarlane WRC otseülekandes. «Praegune tempo on parim, mis me suudame teha. Tunnen ennast autojuhina, edasi on juba keeruline. Kohati tahab asi kontrolli alt väljuda. Maksimum on nii hetkel,» sõnas Tänak Postimehele.

Teisel kohal kihutavast Teemu Suninenist lahutab Tänakut kõigest 6,6 sekundit, ning tema esmane eesmärk ongi see vahe tagasi sõita. «See pole väga suur vahe, seega üritan teda kinni püüda. Katsete teine läbimine on tavaliselt veidi keerulisem, mistõttu on puhas sõit veelgi olulisem.»

15. katse lõpus sõnas Tänak, et tal pole täit enesekindlust, et maksimaalselt suruda. Milles asi? «See on alles mu teine päev kruusa peal. Ma ei tea kõiki auto trikke ja see pole see masin, millega olen harjunud. Aga auto on kiire ja pean sellega lihtsalt kohanema,» selgitas saarlane.

Liider Sebastien Ogier'st lahutab Tänakut 34,9 sekundit. Kas saarlane mõtleb ka võidust? «Pakun, et see tüüp [Ogier - toim] pole nii rumal. Ilmselt kontrollib ta olukorda rahulikult lõpuni,» vastas Tänak.