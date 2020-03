PM Mehhikos ⟩ Liidrikohal kihutav Ogier: üritan seda vahet kontrollida

«Meil oli väga hea esimene katse, kus õnnestus vahet suurendada. Seejärel üritasin sõita turvalisemalt. Siiani olen oma sõiduga rahul ja plaan on lihtsalt jamasid vältida,» sõnas kuuekordne maailmameister laupäevasel lõunapausil Postimehele. «See on ralli, kus olen alati edukas olnud. Loodme, et nii läheb ka tänavu.»

Lisaks püüdis prantslase kinni ka WRC All Live. «[Tänane] esimene katse oli väga hea. Ma ei oodanud, et suudaksin Ott Tänakut nii palju edestada (8,2 sekundit - toim.). Võrreldes eilsega tundsin, et autol on vähe võimu, mistõttu oli seda aega väga hea näha,» sõnas prantslane WRC otse-eetris.

«Edasi hakkasin olukorda rohkem kontrollima. Seda eriti viimasel katsel, kus oli teel palju kive. Üritasin neid vältida, aga ei suutnud, mistõttu sõitsin auto tagumise osaga mõnele otsa. Seejärel otsustasin kergemalt võtta, sest kartsin väga rehvi purunemist. Nendest kividest võib kõike oodata. Jätkame samal kiirusel ja üritame seda vahet kontrollida,» lõpetas kuuekordne maailmameister.