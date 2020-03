Neuville eitab taktikamängu: meil oli elektrooniline probleem

Eile katkestanud, kuid täna restart süsteemis taas rajal olev Neuville jäi ülesõidul seisma, et sättida ennast stardirivis sujuvalt Rovanperä ja Evansi selja taha. Kuigi Hyundaid kahtlustatakse alatus, ent lubatud taktikamängus, et Tänaku konkurentide jaoks teeolusid raskemaks muuta, lükkas Neuville selle teooria ümber.

Evans seevastu sõnas otse, et säärane lüke Hyundai poolt tegi temale suure karuteene, mida on näha ka tema aegadest. Kui hommikul oli Evans veel 0,2 sekundilise eduga Tänaku ees kolmas, siis praegu on eestlane temast möödunud ning edestab britti juba 9,4 sekundiga.