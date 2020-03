Korvpalliliit lõpetab kõik liigad ja võistlused

«Olukord maailmas muutub minutitega. BC Kalev/Cramo meeskond on pandud karantiini ja lähiajal võib oodata piiride kinnipanekut. Välismängijatel on jäänud loetud päevad, kui mitte tunnid, et riigist lahkuda. Pidime tegema kiireloomulise otsuse ning lugema kõik liigad ja võistlused selleks hooajaks lõppenuks,» kommenteeris Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.