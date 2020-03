PM Mehhikos ⟩ Hyundailt ninanipsu saanud Evans: on üüratu erinevus, kas startida teisena või viiendana

«Me ei aidanud ennast eile, sest kui me lõpetanuks päeva eespool, siis oleks hoopis meil täna parem stardipositsioon. Kahjuks nii ei läinud, sest eile oli esimesena rajal raske. Lisaks on täna nii mõnigi asi juhtunud, mis Tänakut veel vähe aidanud,» viitas ka Evans Postimehele kommentaari andes Hyundai taktikamängule.

«Jah...esmalt oli Gus Greensmithil probleeme, mistõttu langes tema täpselt minu selja taha ja lisaks siis Neuville... Kruusarallil on üüratu erinevus, kas minna rajale teisena või viiendana,» täpsustas ta hiljem WRC All Live'ile.

Kokkuvõttes jäi britt siiski enda hommikupoolikuga rahule. «Ideaalne see hommik just polnud, aga võrdlemisi okei. Kindlasti oli lõike, kus saanuks paremini sõita, kuid ei midagi katastroofilist,» sõnas Evans, kes plaanib poodiumikoha pärast edasi võidelda. «Kõik on veel võimalik, sest väga pikk ralli on veel ees.»