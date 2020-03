PM Mehhikos ⟩ Teist kohta hoidev Suninen: Eesti poiss läheneb väga kiiresti

«Olen oma sõiduga rahul, aga see Eesti poiss läheneb kiiresti. Tänak avaldab kõva pinget, aga loodan, et kõik läheb hästi ja tuleb hea koht,» sõnas soomlane Postimehele.

«Tähtis on, et suudan stabiilset kiirust näidata. Samas, pool rallit on veel sõita ja pikk tee on ees,» jätkas Tänakut 6,6 sekundiga edestav soomlane.