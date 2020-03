Andrea Adamo: ralli pooleli jätmine oli üksmeelne otsus

«Kõik osapooled olid üksmeelel, et peatame Mehhiko ralli juba täna, kuna asjaosaliste jaoks on üha keerulisem koju jõuda,» sõnas itaallane WRC kodulehele. «Olukord muutub praktiliselt iga tunniga ja me ei saanud selle otsusega viivitada. Usume, et tegemist on õige otsusega ja kindlustame kõikidele ohutu reisi koju sellistes spetsiifilistes tingimustes.»