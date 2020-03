MM-sarja üldseis ⟩ Ogier kerkis Mehhiko ralli triumfiga punktitabeli tippu, Tänak möödus Lappist

Ogier valitses pärast Ott Tänaku ebaõnne kogu nädalavahetus täielikult ja noppis sellega lühendatud rallilt 25 punkti, millega on tõusis kindlalt ka MM-sarja üldliidriks. Rootsi rallil triumfeerinud Elfyn Evans langes teisele kohale. See tähendab, et Toyota rallimehed omavad kaksikjuhtimist.