PM Mehhikos ⟩ Tänak: nüüd on aeg koju minna ja peredele toeks olla

Tänak alustas Mehhikos esimest täispikka võistluspäeva võimsa tulemusega, kerkides kiiresti üldliidriks. Kahjuks rikkus ideaalse nädalavahetuse vedrustuse purunemine neljandal kiiruskatsel ja sealt kukkus eestlane kaheksandaks. Pärast pikka võistlust õnnestus siiski teiseks tõusta. Enesekriitiline Tänak endale armu ei andnud.

«Rahule ei saa kindlasti jääda. Lõpuks võib öelda, et kõige hullem ei olnud, aga oma võimelust ei suutnud näidata,» alustas Tänak intervjuud Postimehega.

Nüüd on Tänakul üldarvestuses 38 punkti, millega paikneb viiendal kohal. Liider Ogier'st jääb ta 24 silma kaugusele.

«Jah, hetkel on iga punkt tähtis. Ei tea, mis edasi saab, aga sellegipoolest tuli tulemus väga raskelt täna. Üleüldiselt on kogu nädal mentaalselt väga keeruline olnud, teades, mis igapäevaelus toimub,» viitas Tänak koroonaviirusest põhjustatud keerulisele olukorrale maailmas. «Samamoodi ka see nädalavahetus siin. Kindlasti ma ei tundnud ennast autos mugavalt. Kõik tuli suhteliselt raskel.»

Tegemist oli Tänakule kolmandaks ralliks Hyundai roolis ning õppimist on olnud omajagu. Viimasel võistluspäeval, et kiirus on autos kindlasti olemas. «Ma ei oska öelda, kas tunnetus hakkab tulema, kuid mingi arusaam hakkab tekkima. Nüüd saame tööle hakata,» selgitas Tänak.

Mehhiko ralli jäi lühikeseks, sest korraldajad otsustasid kooskõlas meeskondade ja FIAga lõpetada võistlus pärast teist võistluspäeva. Põhjus on vägagi arusaadav, sest olukord maailmas nõuab raskeid otsuseid. Ka Tänak nõustus sellega. «Kindlasti! Usun, et elus on ka muidu tähtsaid asju. Kohalikud ei ole millegis süüdi ja nemad said ürituse peetud. Nüüd on aeg koju minna ja peredele toeks olla. Aeg olla üks osa perest!»