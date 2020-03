Inglismaa farmeri süüdistused võivad Fury suurele tõusule kriipsu peale tõmmata

Dopinguküttidele selgitusi jagades rääkis Fury sugulane, et kumbki neist ei petnud meelega. Dopinguaine võis selgituste kohaselt sattuda nende kehasse metssealiha süües.

Nüüd on päevavalgele ilmunud aga Lancashire’is farmi pidav Martin Carefoot, kes andis looga seoses valeütlusi. Carefooti sõnul külastas tema farmi Fury lähikondlane, kes pakkus talle 25 000 naela, kui ta kirjutab alla tunnistusele, mille kohaselt ostis Fury tema käest metssealiha.

«Ma ei ole kunagi metssigasid pidanudki, samuti pole ma elus ühtegi tapnud. Läksin sellega kaasa, sest olin veendumusel, et nad maksavad mulle,» rääkis farmer.

Kuna kaasus lõppes kokkuleppemenetlusega, ei pidanud Carefoot kohtusaalis ütlusi andma, kuid tema kinnitus liha päritolu kohta oli Fury advokaatidel kirjalikult olemas. «Olin selles nii sügavalt sees, et oleksin ka kohtus valetanud,» ütles farmer.

Kuigi loo avaldanud The Mail ei saanud Suurbritannia antidopinguga ühendust, ütles üks allikas, et kogu Fury kaitse oli ülesehitatud metssealiha loole, mistõttu võib antidoping kaasuse uuesti avada.

Fury promootor Frank Warren nimetas Carefooti paadunud valetaja. «Tol ajal mina veel Tysonit ei esindanud, kuid need süüdistused on alusetud ja laimavad. Kas Tyson on kunagi temaga rääkinud. Kes tiimiliikmetest üldse temaga rääkis? Te kirjutate loo, kasutades allikana valetajat.»