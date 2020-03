Rovanperä: olime maailmas ilmselt ainsad, kes veel sporti tegid

«Olime ilmselt ainsad inimesed maailmas, kes veel sporti tegid. See oli hea otsus,» ütles Rovanperä Rallit.fi vahendusel.

Mehhiko ralli lõppes laupäevaste kiiruskatsete järel, sest koroonaviiruse tõttu on praegu reisimine piiratud ning kõigi soov oli, et meeskonnad jõuaksid praeguses kriisiolukorras koju perekonna juurde.

Rovanperä ise lõpetas Mehhiko ralli viiendal kohal. «Kõige tähtsam on, et kui proovisime, siis suutsime ka kiiresti sõita. Võin etapiga rahule jääda, sest suuri vigu ma ei teinud. Meie eesmärk oli sõit puhtalt läbida ning see õnnestus,» ütles MM-sarjas kahepunktilise eduga Ott Tänaku ees neljandat kohta hoidev soomlane.