Mehhikos triumfeerinud Ogier palus kohalike käest vabandust

Kuna erinevad riigid sulgevad üha laialdasemalt leviva koroonaviiruse tõkestamiseks piire, lõpetati Mehhiko ralli enneaegselt laupäeva õhtul. Seda selleks, et kõik asjaosaliseks pääseksid tagasi koju. Ogier' leiab aga, et hooaja kolmas osavõistlus poleks pidanud üldse toimuma.

«Võit on võit, kuid praegune triumf on hoopis teistsugune, kuna minu arvates ei oleks tohtinud see ralli üldse toimuda,» vahendab DirtFish prantslase sõnu. «Minu jaoks on inimese elu alati esmatähtis ja ma loodan, et me ei teinud Mehhiko inimestele kahju.»