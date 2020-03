Eesti sportlased ei saa nautida hiinlastele osaks saanud luksust

«Praegu on selge see, et võistlustestimisi ei toimu, sest võistlusigi ei toimu, aga vastavalt rahvusvahelistele nõuetele ja reeglitele võib testimas ikka käia. Nii palju ka, et juhul kui tekivad komplikatsioonid testimisest keeldumise või millegi muu tõttu, siis need dokumenteeritakse ja siis hiljem otsustatakse iga üksikjuhtumi kohta, kas need on õigustatud või mitte,» lausus Vallimäe ja täpsustas, et testima minnakse siiski alles siis, kui see on mõlemale poolele turvaline.