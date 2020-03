EOK spordidirektor olümpia toimumisest: kuupäev, millega kõik arvestavad, on 6. juuli

«Hetkeseisuga teeme nii, nagu mängud toimuksid, ehk et Tokyo orgkomitee töötab täpselt samas rütmis, nagu ta on siiamaani töötanud ja need detailid, mida me peame omalt poolt tagame, need me teeme,» vahendab ERRi spordiportaal Raju sõnu.

«Kuupäev, millega Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) ja kõik teised arvestavad, on 6. juuli, kui peaks olema nimeline ülesandmine, ehk tolleks hetkeks peaks kõik riigid ära kinnitama oma sportlaste osavõtu või mitte osavõtu. See on see kuupäev millega nad täna arvestavad ja mida siiamaani ei ole muudetud,» jätkas Raju, kes tõi praeguste suurimate murekohtadena välja olümpia kvalifikatsioonivõistluste toimumisajad ning karantiini tõttu olematuks muutunud treeningtingimused.