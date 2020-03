Kuulujutud: Argentina ralli võib toimuda suvel Keenia asemel

Praeguses faasis ongi ainukene kindel asi see, et Argentina ralli aprillis ei toimu. Maikuus pidanuks rallikarussell naasma Euroopasse Portugali, kuid arvestades kui kiivalt koroonaviirus Vana Maailma hetkel enda kontrolli all hoiab, ei tasu sellele just väga panustada.

Liiga tõenäoline pole ka juuni algusesse planeeritud Sardiinia ralli toimumine arvestades, et just Itaalia on praegu viirushaigusega enim kimpus. Tõsi, peamine koroonakolle paikneb hetkel saapamaa põhjaosas asuvas Lombardia maakonnas ning Ragnar Klavani koduklubi Cagliari kodusaarel on asjad enam-vähem kontrolli all. Kui sellist väljendit on praegu üldse paslik kasutada.

Ehk tasuks siis kiigada juuli poole, mil on kavas 18-aastase pausi järel MM-karusselli lisatud Keenia ralli? Pigem mitte, sest arvestades, et koroonalaine on alles praegu Mustale Mandrile jõudmas, tundub seegi variant ebatõenäoline.

Ent juulis võib üks võidukihutamine siiski toimuda. Mainekas ralliajakirjanik David Evans kirjutab DirtFishi portaalis, et ralliringkondades ringlevad praegu kuulujutud, justkui tõstetaks edasilükatud Argentina MM-etapp just südasuvele.

Neile kõlakatele lisas vürtsi ka safari ralli peakorraldaja Phineas Kimathi hiljutine intervjuu, kus keenialane lahkas erinevaid võidukihutamisega seotud probleeme: alustades rahast ja lõpetades turvalisusega.