Tuneesias pingil istuv Raadik: seis on suht jabur

Kolmapäeval võitis Raadiku tööandja CSS Sfaxien Tuneesia karika kaheksandikfinaalis 3:0 (25:16, 25:14, 25:18) Kelibia meeskonda, eile mindi liigas vastamisi Saydia Sidi Bou Saidiga, keda võideti kindlalt 3:0 (25:8, 25:16, 25:16).

Karikamängus eestlane väljakule ei pääsenud ja liigamatšiski sekkus ta vaid episoodiliselt ning punktiarvet ei avanud.

Küll rääkis Raadik volley.ee-le veidi oma tegemistest Tuneesias ja sellest, milline seis on seal koroonaga. «Ametliku info kohaselt on Tuneesias hetkel (vaid) 20 nakatunut, aga keegi ei tea, kas see number ka tõele vastab. Koolid on kinni ja suurüritused keelatud, kuid paanikat pole,» sõnas nurgaründaja.

«Liigas on käimas kuue parema meeskonnaga finaalturniir kodus-võõrsil süsteemis. Mängud toimuvad publikuta. Kolmapäeval saab esimene ring läbi ja hetkel oleme esikohal,» jätkas ta.

«Karikas jõudsime veerandfinaali. Otsustavad karikamängud on kalendris alles aprilli lõpus ja mai alguses (finaal peaks olema 16. mail – toim.), sest vahepeal peaksime osalema ka Aafrika meistrivõistlustel Egiptuses, aga need jäävad suure tõenäosusega siiski ära. Nii et kindlasti tuleb siin mingeid muudatusi.

Oluline on, et 24. aprillil algab ramadaan, mis tähendaks, et sel perioodil toimuvad kõik mängud ja trennid hilisõhtul. Loodetavasti suudetakse karikakalender nii ringi teha, et enne ramadaani algust saaks hooajaga ühele poole,» lausus pärnakas, kes pole ise viimastes mängudes platsile saanud.

Seda seepärast, et Tuneesia liigas võib korraga platsil viibida vaid üks leegionär. «Klubi teine välismängija on ukrainlasest diagonaalründaja Andri Tuptši ja kuna kohalik diagonaal ei saa absoluutselt hakkama, siis pole treeneril muud võimalust, kui ukrainlast mängitada,» selgitas Raadik.