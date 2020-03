Video ⟩ M-Spordi boss Argentina ralli tühistamisest: loodetavasti kaotame vähe etappe

«See pole tühistatud, vaid edasi lükatud,» sõnas Hyundai boss Andrea Adamo.

M-Spordi pealik Richard Millener leidis, et see on lihtsalt paratamatus: «Kui valitsused ja terviseorganisatsioonid keelustavad riikides võistlusi, siis tuleb sellega leppida. See otsus tehti kõigi tervist silmas pidades. Praegu arenevad sündmused väga kiiresti. On kahju, et me ei saa rallile minna, aga loodetavasti kaotame vähe etappe. Peame jälgima, kuidas asjad arenevad. Peame võtma asja mõistusega ja hoolitsema teineteiste eest nii hästi kui võimalik.»

Toyota tiimi spordidirektor Kaj Lindström: «Muidugi tuleb selle kõigega arvestada. Argentina valitsus tegi otsuse oma maad kaitsta viiruse leviku eest. Seal viirus nii kõvasti veel ei levi. Selge see, et Argentina on tore ralli, aga on ka tähtsamaid asju. Näiteks see, et pandeemia sinna ei leviks.»»