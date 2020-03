Tänak Rally Estonia ärajäämisest: minul polnud seal palju sõnaõigust

Kui M-Spordi lootsi Richard Milleneri sõnul oli tegemis kurva ja šokeeriva uudisega, siis tema hoolealune Esapekka Lappi oli veelgi konkreetsem: «Kahju, et oli vaidlus raha pärast. See oli hea ettevalmistus Soome ralliks. Nagu soomlased ütlevad – sitt lugu.»

«Ma väga ei tea, mis telgitagustes toimub, kuid pean ütlema, et olen väga pettunud, et me ei näe sel aastal Rally Estoniat,» sõnas WRC All Live kommentaator Becs Williams, kes plaanis ise kindlasti Eestis kohal olla.