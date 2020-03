Video ⟩ Kuidas toimub WRC-sarjas teleülekannete tootmine?

«Otseülekandeid toodab umbes 50-60 inimest. Kokku osaleb selles protsessis üle 100 inimese. Kokkuvõtvad saated ja uudisvideod valmivad Londonis. Seal töötab umbes 25-30 inimest. Ja ülejäänud 70 asuvad kohapeal,» alustas Ruth.

«Kokku kasutame üle 65 kaamera. Enamus neist, 45 on pardakaamerad. Otsekatsetel on kaheksa maapealset kaamerat, helikopter, kaamerad finišis ja stardis. Lisaks on veel võttekaamerad rallipargis, kaamerad tiimide boksides. Kasutame WRC ralli näitamiseks tatõesti palju allikaid.»

Mis teeb sinu arvates need ülekanded keerulisteks?

«Sellel rallil kindlasti eraldatus. Praegu toodame otseülekannet El Chocolate katselt, kus puudub näiteks internetiühendus ja mobiililevi. Me peame aga katset näitama parimal võimalikul moel. Oleme loonud võimalused, näitamaks kvaliteetseid otseülekandeid ükskõik millisest maailma punktist, ükskõik mis tingimustes. Mehhikos on näiteks 40 kraadi sooja, Rootsis 20 kraadi külma. Me peame alati olema tasemel. See on minu meelest kõige suurem väljakutse.»

Tunnetad sa tööd tehes pinget ja vastutust, nagu sõitjadki?

«Muidugi. Soovime alati teha parimat. Viimasel kolmel aastal oleme otseülekannete tegemist täielikult muutnud. Ja me pole veel lõpetanud. Areneme ja muudame tootmisviise pidevalt. Paneme endale ise palju pingeid peale. Kui sõitjad tutvuvad rajaga, käib meilgi skautimine. Teeme seda samamoodi nagu sõitjad. Valame alluvatega kõvasti higi.»

Naudid sa oma tööd?