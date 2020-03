Briti sportlane kutsub ROKi Tokyo olümpiamänge edasi lükkama

Briti kergejõustikukoondise kapten Guy Learmonth ütles ajalehele The Guardian, et kujunenud olukorras ei saa sportlaste ja kõigi teiste asjaosaliste tervisega riskida. «Me ei tea, kui hulluks asjad veel lähevad,. Võib-olla on see, mida seni oleme näinud, ainult jäämäe tipp,» ütles Learmonth.