Edetabel ⟩ Selgus kõige väärtuslikuma koosseisuga jalgpalliklubi ja kõige hinnalisem mängija

Liverpooli mängijate väärtus on tõusnud tänu viimaste aastate edukatele hooaegadele. Liverpool jõudis Meistrite liiga finaali 2018. aastal ning võitis kuningliku eurosarja 2019. aastal. Sel hooajal on koduliigas näidatud imelist hoogu – 29 mänguga on Liverpoolil kirjas 82 punkti, mida on 25 enam, kui teisel kohal oleval Cityl.