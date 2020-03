Sõudjad jätkavad küsimärkidest hoolimata treeningutega: praegu puudub igasugune teadmine

Meie sõudjate jaoks, kes on aastate jooksul saanud tiitlivõistlustelt kaela erinevat värvi medaleid, on see kahtlemata positiivne uudis. Seda hoolimata asjaolust, et oma paatidega mehed trenni teha ei saa, sest need jäid viimasesse laagripaika ehk Itaaliasse lõksu.