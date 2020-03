Aivar Pohlak UEFA koosolekust: täiskasvanute võistlusi ära ei jäeta, Rahvuste liiga toimub kindlasti

Pohlak alustas EMist teatega, et koosolekul lepiti kokku: vastu võetud otsuseid edastab maailmale UEFA. «Mis EMi puutub, on juba meediasse lekkinud (edasilükkamine 2021. aasta suvesse - toim). Tähtis on asjaolu, et selle võistlusega seoses arutati läbi seitse erinevat stsenaariumi sõltuvalt sellest, millal kriis laheneb. Kõigi stsenaariumide jaoks on välja töötatud terviklahendused, ühtegi täiskasvanute võistlust ära ei jäeta,» edastas Pohlak.

Et Eesti koondise kevadised sõprusmängud jäävad ära ning suvised - sealhulgas Balti turniir - on küsimärgi all, muutub eriti tähtsaks sügis, kui koroonaviirus on loodetavasti seljatatud. Sügisesse on teatavasti plaanitud Rahvuste liiga mängud. Pohlak kinnitas, et see sari jääb kõigi stsenaariumide korral paika.