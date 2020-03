Latvala kahtlustab, et universum saadab talle signaale: äkki ongi aeg ralliga lõpetada

Esimest korda tuli Latvala rajale Rootsis, kuid tema võistlus juba varakult. Kalli raha eest laenatud Toyota lagunes juba esimesel võistluspäeval. Mäkinen pakkus kompensatsiooniks võimalust Sardiinias kaasa teha, ent koroonaviiruse tõttu on juuni algusesse planeeritud Itaalia saarel peetav etapp tõsise kahtluse all.

«On väga kurb, et koroonaviirus nii paljusid inimesi tõsiselt mõjutab,» ütles Latvala Ilta-Sanomatile. «Enda puhul olen hakanud mõtlema, et võib-olla on kõik need tagasilöögid mingisugune märk. Äkki ongi aeg ralliga lõpetada.»