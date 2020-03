Lappi auto mahapõlemine läks väga kalliks maksma, M-Sporti tulevik kahtluse all

Eriti valusaks teeb olukorra tõik, et kindlustus ei kata M-Sportile mahapõlenud auto eest sentigi. Arvestades, et tiimil puudub tehase tugi ja igal hooajal tuleb läbi ajada konkurentidest väiksema rahakotiga, tabas võistkonda korralik maksahaak.

«See on halvim, mis ühe võistkonnaga juhtuda saab. Meie kindlustus juhtunut ei kata, nii et peame ise vajalikud vahendid leidma,» ütles M-Sporti tiimipealik Richard Millener Autosportile, lisades, et olukord on enneolematult keeruline.