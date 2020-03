Pahane kergejõustiku olümpiavõitja: te seate meie tervise ohtu!

Kreeklanna sõnul on ROKi sõnumi tegelik mõte selge: nad tahavad, et sportlased riskiksid nii enda, oma perekondade kui ka ühiskonna tervisega. «Te panete meid ohtu praegu, mitte nelja kuu pärast Tokyos,» lisas ta.

Mullu Dohas seitsmevõistluse maailmameistriks kroonitud Katarina Johnson-Thompson märkis, et kui ROK soovitab täie auruga edasi panna, siis riikide valitsused pooldavad karantiini. «Tunnen survet tavapäraselt edasi treenida ja rutiini hoida, aga see on võimatu,» ütles britt.