Koroona küüsi sattunud Madridi Reali korvpallur: Milanosse minemise üle tunti suurt muret

Anthony Randolph on ameeriklane, kelle taskus on ka Sloveenia pass. Kolm aastat tagasi aitas ta riigi Euroopa meistriks.

Koroonaviirus on Hispaaniat jõuliselt kimbutamas ning haigus on avastatud ka Madridi Reali korvpalluril Trey Thompkinsil. Sealjuures oli Euroopa tippklubi enne positiivset proovi käinud mängimas Milanos ehk Põhja-Itaalias, kus koroonaviirus on levinud kulutulena.