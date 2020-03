Sportlased süüdistavad ROKi nende tervise ohtuseadmises

ROK ja Jaapani valitsus jätkavad maailmas möllavale koroonaviiruse puhangule vaatamata mängudeks valmistumist. Kreeklannast teivashüppe olümpiavõitja Katerina Stefanidi süüdistas ROKi sportlaste tervisega riskimises. Seitsmevõistluse maailmameister Katarina Johnson-Thompson teatas BBC-le, et treenida on võimatu.

ROK vastas: «Tegemist on erakordse olukorraga, mis nõuab erakordseid lahendusi. ROK püüab leida sportlastele kõige vähem negatiivset mõju avaldavaid lahendusi. Praeguses olukorras pole ükski lahendus ideaalne, seetõttu loodame sportlaste vastutustundele ja solidaarsusele.»

27-aastane britt naasis oma Prantsusmaal asuvast treeningubaasist kodumaale ega ole toimuvaga põrmugi rahul. «ROK soovitab sportlastel jätkata mängudeks valmistumist nii hästi, kui neil on võimalik. Mängud on kõigest nelja kuu kaugusel, kuid riigi korralduse kohaselt tuleb jääda koju isolatsiooni. Staadionid, spordisaalid ja avalik ruum on suletud. Mul pole võimalik vajalikul moel harjutamist jätkata.