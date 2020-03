Fotod ⟩ Eesti rallipiltniku viimased kaadrid Tänakust ja üldisest WRC-melust

2008. aastal Rootsis rallipiltnikuna alustanud Anis on 13 aasta jooksul pildistanud masinaid ja rallimelu 100 MM-etapil. Pärast tänavust Rootsi võidukihutamist teatas ta aga, et Mehhiko MM-ralli jääb fotograafina tema viimaseks.

«See otsus ei sündinud kergelt, kuid ma usaldan selle koha pealt oma kõhutunnet. Ma taandun fotograafina WRC-sarjast. Mul on palju jutte, mida saan oma lastele rääkida. Piisavalt, et isegi raamat kirjutada... Nüüd on aga aeg uutest võimalustest ja väljakutsetest kinni haarata,» kirjutas eestlane ühismeedias.